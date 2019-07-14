Аэропорт Саратова возобновил работу после инцидента с самолётом
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По данным онлайн-табло, в 21:25 мск в аэропорту приземлился задержанный на три часа рейс из Москвы.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова приостановлен приём и отправка самолётов в связи с происшествием с пассажирским лайнером.
Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в аэропорту Саратова.
14 июля пассажирский самолёт рейса Саратов — Сургут, на борту которого находились 115 человек, при взлёте выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате ЧП никто не пострадал.