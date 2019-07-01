СК проводит проверку инцидента с самолётом на Чукотке
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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя СУ СК.
«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В рамках проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в Следственном комитете.
В понедельник, 1 июля, транспортный самолёт Ан-26 при производстве работ выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Анадыри, никто не пострадал.
На борту воздушного судна находился только экипаж из семи человек.
Магаданская транспортная прокуратура также начала проверку.
В марте в Красноярском крае самолёт выкатился за пределы ВПП.