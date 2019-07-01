СК проводит проверку инцидента с самолётом на Чукотке

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Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента в аэропорту Анадыри, где самолёт Ан-26 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
СК проводит проверку инцидента с самолётом на Чукотке
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя СУ СК.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В рамках проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в Следственном комитете.

В понедельник, 1 июля, транспортный самолёт Ан-26 при производстве работ выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Анадыри, никто не пострадал.

На борту воздушного судна находился только экипаж из семи человек. 

Магаданская транспортная прокуратура также начала проверку. 

В марте в Красноярском крае самолёт выкатился за пределы ВПП.

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