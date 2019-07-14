Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42

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Аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после инцидента с пассажирским Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42
  • © Андрей Васильев
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».

«Временно приостановлены приём и отправка самолётов из саратовского аэропорта после инцидента. Это отображено на онлайн-табло аэропорта», — заявила ТАСС представитель авиакомпании.

Ранее Следственный комитет России начал проверку, после того как пассажирский самолёт Як-42 рейса Саратов — Сургут, на борту которого находились 115 человек, при взлёте выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

В результате ЧП никто не пострадал.

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