Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42
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- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».
«Временно приостановлены приём и отправка самолётов из саратовского аэропорта после инцидента. Это отображено на онлайн-табло аэропорта», — заявила ТАСС представитель авиакомпании.
Ранее Следственный комитет России начал проверку, после того как пассажирский самолёт Як-42 рейса Саратов — Сургут, на борту которого находились 115 человек, при взлёте выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
В результате ЧП никто не пострадал.