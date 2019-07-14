Самолёт Як-42 выкатился за пределы взлётной полосы в Саратове

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Пассажирский самолёт во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Саратове. Следственный комитет начал проверку по данному факту.
Самолёт Як-42 выкатился за пределы взлётной полосы в Саратове
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«Самолёт Як-42 рейса Саратов — Сургут, который должен был вылететь из Саратова в 18:45 (17:45 мск), при взлёте выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пострадавших в результате нет», — рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

В экстренных службах рассказали агентству, что на борту самолёта было 115 человек.

Как сообщает ТАСС, следователь уже выехал на место происшествия.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту инцидента в аэропорту Анадыря, где самолёт Ан-26 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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