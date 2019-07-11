В Татарстане завели дело о служебном подлоге в образовательном учреждении

В Лаишевском районе Татарстана по результатам прокурорской проверки в одном из образовательных учреждений завели уголовное дело. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Статьи — «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

Проверка выявила наличие в учреждении семи так называемых мёртвых душ. Общая сумма выплаченных бюджетных средств за 2014—2017 годы составила почти 1,5 млн рублей.

Помимо этого, с сентября 2017 года по апрель 2018 года сотрудник незаконно получил 88 тыс. рублей заработной платы за преподавательскую деятельность, которую фактически не осуществлял.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит школы и детсады в Татарстане из-за жалоб жителей.

URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суд направлено дело о подделке документов ради поступления в школу.