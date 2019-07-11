В «Газпром межрегионгаз» рассказали о хищении газа в республиках СКФО

Компания «Газпром межрегионгаз метрология», входящая в группу компаний «Газпром межрегионгаз», рассказала о фактах хищения газа в республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Как говорится в пресс-релизе компании, специалисты за шесть месяцев нынешнего года выявили 780 фактов хищения газа в республиках СКФО.

«В ходе проверок обнаружено 780 фактов незаконного (бездоговорного) отбора газа. Расчётный объём ущерба составил 38,2 млн куб. м. Также выявлено 4,1 тыс. нарушений, влияющих на учёт газа, по которым объём, предъявленный к доначислению, составил 49,9 млн куб. м», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уже инициировано 92 исковых производства.

Компания подчёркивает, что чаще всего незаконные подключения выявляются в республиках Ингушетия и Дагестан, а факты вмешательства в приборы учёта — в Северной Осетии — Алании и Кабардино-Балкарии.

В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах СКФО остро стоит вопрос неплатежей.

В этом же месяце вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах СКФО достигла 120 млрд рублей.

Также 12 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров предложил простить жителям его региона долги за газ.