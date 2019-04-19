Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данная проблема связана с хищением энергоресурсов и необоснованным ростом тарифов.

«Остро стоит вопрос неплатежей​​​. Значительная часть долговых обязательств формируется вследствие масштабных хищений энергоресурсов, необоснованного роста цен и тарифов, низкого уровня организации энергетическими компаниями претензионно-исковой работы», — сказал он.

Соответствующее заявление Патрушев сделал в ходе выступления в Махачкале на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах СКФО достигла 120 млрд рублей.

12 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров предложил простить жителям его региона долги за газ.