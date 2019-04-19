Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
- © Сергей Гунеев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, данная проблема связана с хищением энергоресурсов и необоснованным ростом тарифов.
«Остро стоит вопрос неплатежей. Значительная часть долговых обязательств формируется вследствие масштабных хищений энергоресурсов, необоснованного роста цен и тарифов, низкого уровня организации энергетическими компаниями претензионно-исковой работы», — сказал он.
Соответствующее заявление Патрушев сделал в ходе выступления в Махачкале на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах СКФО достигла 120 млрд рублей.
12 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров предложил простить жителям его региона долги за газ.