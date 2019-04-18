Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня по всем группам потребителей мы подросли на 8 млрд рублей. Сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей, это свет и газ. Да, темпы начали падать, но в целом хотелось бы ещё раз обратить на это ваше внимание», — сказал Мутко на итоговой коллегии Министерства России по делам Северного Кавказа в Ессентуках.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил простить жителям его региона долги за газ.