Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

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Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
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Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня по всем группам потребителей мы подросли на 8 млрд рублей. Сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей, это свет и газ. Да, темпы начали падать, но в целом хотелось бы ещё раз обратить на это ваше внимание», — сказал Мутко на итоговой коллегии Министерства России по делам Северного Кавказа в Ессентуках.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил простить жителям его региона долги за газ.

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