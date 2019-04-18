Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
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Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня по всем группам потребителей мы подросли на 8 млрд рублей. Сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей, это свет и газ. Да, темпы начали падать, но в целом хотелось бы ещё раз обратить на это ваше внимание», — сказал Мутко на итоговой коллегии Министерства России по делам Северного Кавказа в Ессентуках.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил простить жителям его региона долги за газ.