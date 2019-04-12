Кадыров предложил простить жителям Чечни долги за газ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ в размере 9 млрд рублей.
Кадыров предложил простить жителям Чечни долги за газ
  • РИА Новости

Кадыров обратил внимание на то, что во время военных действий газопроводные сети региона были «практически полностью разрушены», при этом контролировать потребление газа не представлялось возможным.

По его словам, в первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась сумма долга. Он отметил, что помочь здесь могут только тщательная инвентаризация и совместная работа.

Кроме того, политик напомнил о практике прощения долгов.

«Чечня и её народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым», — написал Кадыров.

Ранее ВС Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании населению долгов за газ в размере 9 млрд рублей.

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