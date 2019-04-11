ВС Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики

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Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании населению республики долгов за газ в размере 9 млрд рублей, передаёт ТАСС. Как отмечается, апелляцию рассматривала коллегия из трёх судей.
ВС Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики
  • ©pixabay.com

«Частично удовлетворить иск», — сказал председательствующий судья.

В январе суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 млрд рублей. Данную задолженность посчитали «безнадёжной к взысканию». «Газпром» подал жалобу.

Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании.

Глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что работа по взысканию задолженности в регионе не приостанавливалась «ни на один час». По его словам, разговоры о «прощённых» миллиардах беспочвенны.

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