В Приморье возбуждено дело после отравления 67 детей в лагере

Прокуратура Приморья сообщила о возбуждении уголовного дела после того, как в детском лагере «Юный рыбак» отравились 67 детей.

По данным ведомства, предварительная причина инфекции — РНК Norovirus G 2.

К настоящему времени все дети выписаны из больницы, их состояние стабилизировалось.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Ранее в Приморье временно закрыли летний лагерь после госпитализации 67 детей.

Также URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами после ужина в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург.