В Приморье возбуждено дело после отравления 67 детей в лагере
- РИА Новости
По данным ведомства, предварительная причина инфекции — РНК Norovirus G 2.
К настоящему времени все дети выписаны из больницы, их состояние стабилизировалось.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
Ранее в Приморье временно закрыли летний лагерь после госпитализации 67 детей.
Также URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами после ужина в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург.