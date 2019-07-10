В Приморье временно закрыли летний лагерь после госпитализации 67 детей
«Составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Юный рыбак», организован выезд детей с информированием медицинских организаций о медицинском наблюдении по месту жительства», — указывается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, материалы проверки лагеря переданы в суд и прокуратуру.
Ранее следователи начали проверку по факту госпитализации с кишечной инфекцией 67 воспитанников детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе Приморского края.
Уточняется, что в больницу попали дети в возрасте от семи до 14 лет.