В Приморье временно закрыли летний лагерь после госпитализации 67 детей

Летний лагерь «Юный рыбак» в Приморье, где ранее 67 детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию, временно закрыли, там выявлены нарушения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Юный рыбак», организован выезд детей с информированием медицинских организаций о медицинском наблюдении по месту жительства», — указывается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, материалы проверки лагеря переданы в суд и прокуратуру.

Ранее следователи начали проверку по факту госпитализации с кишечной инфекцией 67 воспитанников детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе Приморского края.

Уточняется, что в больницу попали дети в возрасте от семи до 14 лет.