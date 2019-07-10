Подозреваемую в избиении девочки в Ингушетии могут лишить родительских прав

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Двоих сыновей женщины, которую подозревают в избиении 7-летней девочки в Ингушетии, передадут ближайшему родственнику.
Подозреваемую в избиении девочки в Ингушетии могут лишить родительских прав
  • © Фото из личного архива

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка при главе Республики Ингушетия Заремы Чахкиевой. 

«Оба мальчика — 2014 года. Мы подадим заявление на лишение родительских прав их матери, на которую завели уголовное дело по избиению семилетней девочки. По поводу их отца мы будем разбираться. Мы найдём ближайшего родственника детей и передадим их ему, поскольку в регионе нет детских домов и никогда не было», — сказала Чахкиева. 

На данный момент сыновья женщины находятся в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. 

Ранее сообщалось, что органы опеки будут добиваться лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.

Подозреваемая, которая приходится потерпевшей тётей со стороны отца, была задержана 6 июля. 

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