Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области

В зоне подтопления в Иркутской области сотрудниками Роспотребнадзора организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений», — указывается в сообщении.

Как уточнятся, почти 40 тыс. человек привиты от гепатита А зоне подтопления Иркутской области.

Ранее сообщалось, что более 480 человек были госпитализированы в результате паводков в Иркутской области. По последним данным, из-за удара стихии в регионе погибли 24 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.

URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.