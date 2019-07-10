Более 480 человек госпитализировали в Иркутской области из-за паводка

В зоне наводнения Иркутской области за прошедшие сутки за медицинской помощью обратились 127 человек, из которых 29 были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам представителя ведомства, всего с начала наводнения за медицинской помощью обратились 3 тыс. 425 человек, из них 486 были госпитализированы, в том числе 116 детей.

«Уровень заболеваемости не превышает средне-статические показатели», — цитирует Интерфакс сотрудника пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 457 человек были госпитализированы в результате паводков в Иркутской области. По последним данным, из-за удара стихии в регионе погибли 24 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.

Также телеканал «360» передавал, что в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Звёздном Городке, Королёве, Талдоме и Электростали Московской области открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка.