МГУ направит тысячу школьных ранцев первоклассникам из Иркутской области

Короткая ссылка
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова направит 1 тыс. школьных ранцев и канцелярские принадлежности первоклассникам из ряда пострадавших от наводнения регионов Иркутской области.
МГУ направит тысячу школьных ранцев первоклассникам из Иркутской области
  • РИА Новости

Об этом в интервью ТАСС рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

«Мы решили подарить каждому первокласснику школьный ранец с полным набором канцелярских принадлежностей и с некоторыми сувенирами... Сейчас их в Фундаментальной библиотеке МГУ волонтёры укомплектовывают полностью тем, что необходимо», — уточнил он.

По словам ректора, МГУ также готов оказать поддержку абитуриентам из региона. 

Ранее сообщалось, что число погибших в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 24. Более 450 человек, пострадавших в результате стихии, были госпитализированы.

Также телеканал «360» передавал, что в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Звёздном Городке, Королёве, Талдоме и Электростали Московской области открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить