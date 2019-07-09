МГУ направит тысячу школьных ранцев первоклассникам из Иркутской области

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова направит 1 тыс. школьных ранцев и канцелярские принадлежности первоклассникам из ряда пострадавших от наводнения регионов Иркутской области.

Об этом в интервью ТАСС рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

«Мы решили подарить каждому первокласснику школьный ранец с полным набором канцелярских принадлежностей и с некоторыми сувенирами... Сейчас их в Фундаментальной библиотеке МГУ волонтёры укомплектовывают полностью тем, что необходимо», — уточнил он.

По словам ректора, МГУ также готов оказать поддержку абитуриентам из региона.

Ранее сообщалось, что число погибших в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 24. Более 450 человек, пострадавших в результате стихии, были госпитализированы.

Также телеканал «360» передавал, что в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Звёздном Городке, Королёве, Талдоме и Электростали Московской области открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка.