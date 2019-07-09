Во Всероссийском обществе инвалидов прокомментировали решение Госдумы упростить получение соцподдержки
- РИА Новости
«Представьте, человек приходит в МФЦ за получением льготы, где ему нужно предъявить справку об инвалидности. C 1 июля 2020 года документ, подтверждающий его инвалидность, предъявлять будет не нужно», — пояснил Терентьев.
По его словам, сотрудник МФЦ запросит необходимый документ из федерального реестра инвалидов.
Как отметил депутат, реестром смогут пользоваться все органы государственной власти или местного самоуправления, а также организации, выполняющие функции оказания госуслуг.
Кроме того, добавил Терентьев, осталась возможность подтверждения инвалидности с помощью бумажного носителя, но с развитием интернета от бумажного документа откажутся.
Ранее сообщалось, что одна из поправок упрощает реализацию права инвалидов на парковку в разных городах страны.