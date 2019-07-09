Во Всероссийском обществе инвалидов прокомментировали решение Госдумы упростить получение соцподдержки

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Депутат Госдумы Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщение о том, что нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении получения социальной поддержки и госуслуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Во Всероссийском обществе инвалидов прокомментировали решение Госдумы упростить получение соцподдержки
  • РИА Новости

«Представьте, человек приходит в МФЦ за получением льготы, где ему нужно предъявить справку об инвалидности. C 1 июля 2020 года документ, подтверждающий его инвалидность, предъявлять будет не нужно», — пояснил Терентьев.

По его словам, сотрудник МФЦ запросит необходимый документ из федерального реестра инвалидов.

Как отметил депутат, реестром смогут пользоваться все органы государственной власти или местного самоуправления, а также организации, выполняющие функции оказания госуслуг.

Кроме того, добавил Терентьев, осталась возможность подтверждения инвалидности с помощью бумажного носителя, но с развитием интернета от бумажного документа откажутся.

Ранее сообщалось, что одна из поправок упрощает реализацию права инвалидов на парковку в разных городах страны.

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