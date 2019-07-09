Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

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Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Военные специалисты продезинфицируют внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной — всего около 1200 кв. м», — указывается в сообщении.

Как информирует ТАСС, военнослужащие приступили также к дезинфекции дворовых территорий.

Ранее в домах Тулуна в Иркутской области запустили техническое водоснабжение, которое было нарушено в связи с паводком. 

Также сообщалось, что в городе из-за проблем с водоснабжением откроют бесплатную баню.

Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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