Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Военные специалисты продезинфицируют внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной — всего около 1200 кв. м», — указывается в сообщении.

Как информирует ТАСС, военнослужащие приступили также к дезинфекции дворовых территорий.

Ранее в домах Тулуна в Иркутской области запустили техническое водоснабжение, которое было нарушено в связи с паводком.

Также сообщалось, что в городе из-за проблем с водоснабжением откроют бесплатную баню.

Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.