Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
«Военные специалисты продезинфицируют внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной — всего около 1200 кв. м», — указывается в сообщении.
Как информирует ТАСС, военнослужащие приступили также к дезинфекции дворовых территорий.
Ранее в домах Тулуна в Иркутской области запустили техническое водоснабжение, которое было нарушено в связи с паводком.
Также сообщалось, что в городе из-за проблем с водоснабжением откроют бесплатную баню.
Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.