Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Врачи считают состояние семилетней девочки, которую доставили с множественными травмами в Москву из Ингушетии, стабильным. Об этом сообщает представитель регионального Минздрава.

«В ходе беседы с Министром здравоохранения (Ингушетии. — RT) Заремой Льяновой лечащие врачи девочки сообщили, что её состояние стабильное. Без отрицательной динамики. Ожидают демаркации некрозов», — цитирует Интерфакс представителя ведомства.

При этом он добавил, что маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились.

Ранее врачи столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где проходит лечение девочка, сообщили, что её состояние остаётся тяжёлым, она находится в реанимации.

При этом следственные органы Ингушетии начали проверку в отношении органов опеки и попечительства, а также действий участкового врача в рамках уголовного дела о нанесении семилетней девочке телесных повреждений.

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. 

По подозрению в избиении ребёнка арестована её тётя.

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