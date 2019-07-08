В Краснодарском крае предложили разработать закон для организаторов морских прогулок
- РИА Новости
Соответствующий вопрос обсудили на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Как отметили участники мероприятия, несмотря на целый ряд контрольно-надзорных органов, в настоящее время нет эффективного механизма пресечения деятельности нарушителей на воде.
Вице-губернатор Андрей Алексеенко заявил о необходимости превентивных мер, чтобы гарантировать безопасность отдыхающих.
«У нас должен быть запрещающий механизм, который не позволит нарушителям продолжать деятельность в высокий сезон. И тогда им будет экономически невыгодно допускать нарушения», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Туапсинский районный суд арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, в результате чего погибли два человека.
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере.