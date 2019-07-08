В Краснодарском крае предложили разработать закон для организаторов морских прогулок

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В Краснодарском крае предложили ввести законодательное регулирование коммерческой деятельности маломерных судов, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В Краснодарском крае предложили разработать закон для организаторов морских прогулок
  • РИА Новости

Соответствующий вопрос обсудили на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Как отметили участники мероприятия, несмотря на целый ряд контрольно-надзорных органов, в настоящее время нет эффективного механизма пресечения деятельности нарушителей на воде.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко заявил о необходимости превентивных мер, чтобы гарантировать безопасность отдыхающих.

«У нас должен быть запрещающий механизм, который не позволит нарушителям продолжать деятельность в высокий сезон. И тогда им будет экономически невыгодно допускать нарушения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Туапсинский районный суд арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, в результате чего погибли два человека.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере.

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