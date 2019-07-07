Суд арестовал капитана перевернувшегося в Чёрном море катера
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Как отметили в суде, «подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток».
Ранее сообщалось, что капитан прогулочного катера не имел лицензии на перевозку пассажиров.
5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.
Как отметили в СК, перевернувшийся катер был перегружен почти в пять раз.