Суд арестовал капитана перевернувшегося в Чёрном море катера

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Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, в результате чего погибли два человека.
Суд арестовал капитана перевернувшегося в Чёрном море катера
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в суде, «подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток».

Ранее сообщалось, что капитан прогулочного катера не имел лицензии на перевозку пассажиров.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.

Как отметили в СК, перевернувшийся катер был перегружен почти в пять раз.

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