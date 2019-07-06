Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз

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Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз
  • ©СК РФ

«На указанном судне находились не менее 55 отдыхающих, хотя его вместимость составляла 12 человек», — приводит ТАСС сообщение.

Как сообщили в пресс-службе СК, следователи намерены добиваться ареста судоводителя перевернувшегося в Чёрном море катера. 

«В настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в СК.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.

В результате ЧП двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом рассказал, что после сообщения об инциденте к месту аварии сразу направились спасатели и находившиеся рядом рыбаки.

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