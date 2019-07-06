Капитан перевернувшегося в Чёрном море катера не имел лицензии

Капитан прогулочного катера, перевернувшегося в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

«Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом», — цитирует его ТАСС.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.

В результате случившегося двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России, перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз.