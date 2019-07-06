Капитан перевернувшегося в Чёрном море катера не имел лицензии
- ©СК РФ
«Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом», — цитирует его ТАСС.
5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.
В результате случившегося двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.
Как уточнили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России, перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз.