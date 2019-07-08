Диетолог оценила калорийность грибов

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Ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с «Известиями» оценила калорийность грибов.
Диетолог оценила калорийность грибов
  • © pixabay.com

По словам эксперта, сами по себе грибы — малокалорийный продукт, но в зависимости от способа приготовления они могут приводить к набору веса.

«Если мы их будем тушить, запекать в сметане, обжаривать в масле с луком, картофелем, то мы будем прибавлять в весе, оттого что калорийность общего блюда будет высокая — именно за счёт того, что там будет большое количество жира», — пояснила она.

Как считает Григорьян, те, кто хочет включать грибы в свой рацион и не хочет прибавлять в весе, должны использовать их только в отварном виде в составе смешанных салатов.

Кроме того, эксперт отметила, что у грибов не очень высокая пищевая ценность. Их также следует исключить из рациона при заболеваниях желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, а также при наличии аллергических реакций, добавила Григорьян.

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