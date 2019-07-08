В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

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МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК России, по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По предварительным данным, мальчик был привязан опекуном к столбу в наказание за шалость. 

Ранее сообщалось, что региональная полиция начала проверку после обращения сотрудников опеки, которые 5 июля пришли к семье и увидели во дворе дома привязанного к столбу ребёнка.

Сообщалось, что у приёмных родителей мальчика был свой ребёнок, один усыновлённый и ещё шестеро детей под опекой.

В настоящее время все дети изъяты.

В июне URA.RU передавало, что в Курганской области возбудили дело в отношении женщины, обвиняемой в избиении и истязании находящейся под её опекой девочки.

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