В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК России, по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
По предварительным данным, мальчик был привязан опекуном к столбу в наказание за шалость.
Ранее сообщалось, что региональная полиция начала проверку после обращения сотрудников опеки, которые 5 июля пришли к семье и увидели во дворе дома привязанного к столбу ребёнка.
Сообщалось, что у приёмных родителей мальчика был свой ребёнок, один усыновлённый и ещё шестеро детей под опекой.
В настоящее время все дети изъяты.
В июне URA.RU передавало, что в Курганской области возбудили дело в отношении женщины, обвиняемой в избиении и истязании находящейся под её опекой девочки.