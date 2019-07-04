Дело об убийстве ребёнка в приёмной семье в Татарстане передано в суд
- РИА Новости
По версии следователей, в марте 2016 года исполком района и Григорьевы подписали договор о передаче им под опеку четырёх детей — трёх сестёр и брата. В августе 2018-го семья заявила о смерти одной из девочек.
Причиной смерти эксперты назвали черепно-мозговую травму.
С августа 2018 года обвиняемые содержатся под стражей.
Также было заведено дело о халатности.
Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Курганской области грозит до пяти лет тюрьмы по делу об убийстве новорождённого.