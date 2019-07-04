Дело об убийстве ребёнка в приёмной семье в Татарстане передано в суд

Короткая ссылка
Завершено расследование уголовного дела в отношении Романа и Эллы Григорьевых из Алексеевского района в Татарстане. Они обвиняются в причинении физических и психических страданий приёмным детям, умышленном причинении вреда здоровью девятилетней девочки и её убийстве. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Дело об убийстве ребёнка в приёмной семье в Татарстане передано в суд
  • РИА Новости

По версии следователей, в марте 2016 года исполком района и Григорьевы подписали договор о передаче им под опеку четырёх детей — трёх сестёр и брата. В августе 2018-го семья заявила о смерти одной из девочек.

Причиной смерти эксперты назвали черепно-мозговую травму.

С августа 2018 года обвиняемые содержатся под стражей.

Также было заведено дело о халатности.

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Курганской области грозит до пяти лет тюрьмы по делу об убийстве новорождённого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить