Дело об убийстве ребёнка в приёмной семье в Татарстане передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении Романа и Эллы Григорьевых из Алексеевского района в Татарстане. Они обвиняются в причинении физических и психических страданий приёмным детям, умышленном причинении вреда здоровью девятилетней девочки и её убийстве. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следователей, в марте 2016 года исполком района и Григорьевы подписали договор о передаче им под опеку четырёх детей — трёх сестёр и брата. В августе 2018-го семья заявила о смерти одной из девочек.

Причиной смерти эксперты назвали черепно-мозговую травму.

С августа 2018 года обвиняемые содержатся под стражей.

Также было заведено дело о халатности.

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