Жительнице Курганской области грозит до пяти лет тюрьмы по делу об убийстве новорождённого

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20-летней жительнице Курганской области грозит до пяти лет тюрьмы по делу об убийстве новорождённого, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Жительнице Курганской области грозит до пяти лет тюрьмы по делу об убийстве новорождённого
  • РИА Новости

По имеющимся данным, в феврале 2018 года обвиняемая родила доношенного и жизнеспособного мальчика в туалете пригородного электропоезда.

Тело ребёнка нашли сотрудники железной дороги на станции Лебяжья-Сибирская. Он скончался от переохлаждения.

Решение по делу должен принять Лебяжьевский районный суд.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор по делу о гибели трёхмесячного ребёнка.

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