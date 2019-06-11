Жительнице Курганской области грозит до пяти лет тюрьмы по делу об убийстве новорождённого
- РИА Новости
По имеющимся данным, в феврале 2018 года обвиняемая родила доношенного и жизнеспособного мальчика в туалете пригородного электропоезда.
Тело ребёнка нашли сотрудники железной дороги на станции Лебяжья-Сибирская. Он скончался от переохлаждения.
Решение по делу должен принять Лебяжьевский районный суд.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор по делу о гибели трёхмесячного ребёнка.