В Ярославской области пятилетнего ребёнка привязали к столбу во дворе

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Полиция Ярославской области начала проверку после того, как сотрудники опеки обнаружили во дворе дома в селе Юрьевском пятилетнего мальчика, который был привязан к столбу, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В Ярославской области пятилетнего ребёнка привязали к столбу во дворе
  • РИА Новости

«Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу», — заявила ТАСС глава пресс-службы Марина Кокуева.

По её словам, ребёнка обнаружили представители отдела по работе с несовершеннолетними, которые 5 июля пришли к семье.

По данным ведомства, у приёмных родителей были положительные характеристики.

«Многодетная семья положительная... условия для детей очень хорошие. У них один свой ребенок, один усыновленный и шестеро — под опекой», — уточнили в министерстве.

В настоящее время мальчик находится на обследовании в медицинском учреждении, а остальных детей отправили в реабилитационный центр.

Сообщается, что семья временно переехала в село около года назад из Московской области.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, что по итогам проверки мальчика планируют передать в государственные органы.

Ранее в Татарстане завершилось расследование уголовного дела об убийстве ребёнка в приёмной семье.

В июне URA.RU передавало, что в Курганской области возбудили дело в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в избиении и истязании находящейся под её опекой девочки.

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