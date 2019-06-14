В Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в истязании ребёнка

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В Курганской области перед судом предстанет 46-летняя женщина, обвиняемая в избиении и истязании ребёнка, находящегося под её опекой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в истязании ребёнка
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Как установили следователи, жительница города Щучье неоднократно причиняла телесные повреждения опекаемой девочке, проживавшей в её семье.

Также выявлен факт, когда ребёнок провёл несколько часов в холодных сенях — в 2016 году женщина отказалась пускать девочку домой в наказание за невыполненную работу по дому.

Эта информация стала известна полиции, когда ребёнок сбежал из дома после очередного избиения. Девочку передали другой приёмной семье.

Уголовное дело заведено по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее Nation News сообщал, что следователи решили изучить обстоятельства гибели мальчика из Архангельской области, защищавшего свою мать.

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