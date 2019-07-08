В Шереметьеве опровергли сообщения о повышении зарплат грузчикам

Первый заместитель генерального директора по производству аэропорта Шереметьево Андрей Никулин заявил, что появившаяся в СМИ информация об уровне зарплат грузчиков не соответствует действительности.

«Вышла кривая, непроверенная информация о зарплатах, достаточно высоких. За последний год у нас у грузчиков средняя заработная плата не была 45 тыс. и не была 200 тыс. рублей. В данный момент у нас средняя заработная плата — 82 тыс. рублей до вычета налогов», — цитирует Никулина телеканал «360».

Он подчеркнул, что это касается персонала, непосредственно занимающегося обработкой и транспортировкой багажа, в том числе водителей и операторов-комплектовщиков.

При этом Никулин подтвердил, что в июне в компании были «отдельные случаи», когда работникам было зачислено около 200 тыс. рублей.

«Это единичные случаи, которые касаются выплаты материальной помощи нашим сотрудникам в соответствии с коллективным договором аэропорта и нашей дочерней компании. Мы помогаем в трудную минуту нашему персоналу», — объяснил он.

По его словам, выплаты касались бонусов, заработной платы и материальной помощи сотрудникам Шереметьева.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что генеральный директор Шереметьева Михаил Василенко в ходе совещания в Минтрансе сообщил, что зарплаты грузчиков выросли с 45 тыс. рублей в мае до 200—211 тыс. рублей в июле.