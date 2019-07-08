СМИ рассказали об увеличении зарплаты грузчикам в Шереметьеве

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Руководство компании «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку багажа в самолёты и его выгрузку из них в терминалы на ленты выдачи в аэропорту Шереметьево, повысило выплаты грузчикам.
СМИ рассказали об увеличении зарплаты грузчикам в Шереметьеве
  • РИА Новости

Об этом в ходе совещания в Минтрансе заявил гендиректор Шереметьева Михаил Василенко, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знающие это от участников встречи.

Отмечается, что выплаты выросли с 45 тыс. рублей в мае до 200—211 тыс. рублей в июле.

При этом не уточняется, размер ли это фиксированной зарплаты или в целом максимальный доход с учётом бонусов и переработок. Также неизвестно, получают ли такие выплаты все грузчики или только вновь нанимаемые.

Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа

В пресс-службе аэропорта объясняли ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

1 июля стало известно, что комиссия Генпрокуратуры проводит проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.

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