Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Президент России Владимир Путин знаком с ситуацией вокруг дела обвиняемого в государственной измене помощника полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьёва. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент не обсуждал это дело со своим полномочным представителем в округе Николаем Цукановым, передаёт ТАСС.

«Естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу», — сказал Песков.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Воробьёв помещён в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово».

5 июля ФСБ задержала россиянина Александра Воробьёва по подозрению в государственной измене.

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.

Подробнее — в материале RT.