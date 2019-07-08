Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

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Президент России Владимир Путин знаком с ситуацией вокруг дела обвиняемого в государственной измене помощника полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьёва. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
  • РИА Новости

По его словам, президент не обсуждал это дело со своим полномочным представителем в округе Николаем Цукановым, передаёт ТАСС.

«Естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу», — сказал Песков.  

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Воробьёв помещён в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово». 

5 июля ФСБ задержала россиянина Александра Воробьёва по подозрению в государственной измене. 

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО. 

Подробнее — в материале RT.

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