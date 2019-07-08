Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
- РИА Новости
По его словам, президент не обсуждал это дело со своим полномочным представителем в округе Николаем Цукановым, передаёт ТАСС.
«Естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу», — сказал Песков.
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Воробьёв помещён в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово».
5 июля ФСБ задержала россиянина Александра Воробьёва по подозрению в государственной измене.
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Подробнее — в материале RT.