ФСБ заподозрила помощника полпреда президента в УФО в госизмене

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Подозреваемый в государственной измене Александр Воробьёв, о задержании которого 5 июля сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента России в Уральском федеральном округе.
ФСБ заподозрила помощника полпреда президента в УФО в госизмене
  • РИА Новости

Об этом стало известно во время заседания Лефортовского суда в Москве, который рассматривает ходатайство об аресте Воробьёва.

«Работаю помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе», — приводит РИА Новости его слова, сказанные во время заседания.

Отмечается, что подозреваемый находится в клетке в зале суда в маске. 

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина Александра Воробьёва по подозрению в совершении государственной измены. Задержание произошло 4 июля в рамках возбуждённого по ст. 275 УК РФ уголовного дела.

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