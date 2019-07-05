В ХМАО проверяют сообщения об отказе тяжелобольному ребёнку в лекарствах

Росздравнадзор проверяет сообщения об отказе тяжелобольному ребёнку из Нефтеюганска в лекарствах, передаёт газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как утверждается, четырёхлетний мальчик, страдающий миодистрофией Дюшенна, приехал с родителями в Ханты-Мансийск на заседание суда по делу о выдаче жизненно важного препарата. Родителям назвали номер кабинета, но в действительности заседание якобы состоялось в другом зале без них.

По имеющимся данным, врачи постановили назначить мальчику лекарство, которое в России не зарегистрировано, но по закону его обязаны предоставить местные власти. Терапия для ребёнка должна была обойтись в 18 млн рублей.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде прокуратура нашла нарушения в обеспечении детей бесплатными лекарствами.