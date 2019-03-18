В Калининграде прокуратура нашла нарушения в обеспечении детей бесплатными лекарствами

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Прокуратура Московского района Калининграда выявила нарушения в обеспечении детей в возрасте до трёх лет и детей из многодетных семей до шести лет бесплатными лекарствами, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на областную прокуратуру.
В Калининграде прокуратура нашла нарушения в обеспечении детей бесплатными лекарствами
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Во время проверки были выборочно изучены амбулаторные карты. Оказалось, что не всем пациентам в соответствии с назначением врача выписываются рецепты на бесплатный отпуск препаратов.

В адрес главврача Городской детской поликлиники №5 внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле в районной прокуратуре.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области организовали проверку сообщений о пенсионерке из Кировграда, которой якобы не выдали рецепт на льготные лекарства.

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