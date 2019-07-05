В Забайкалье членам ОПГ предъявлено обвинение в серии убийств

Короткая ссылка
Следственный комитет в Забайкальском крае предъявил обвинение шестерым участникам ОПГ, которая действовала в Москве и Читинской области в 1990-е годы.
В Забайкалье членам ОПГ предъявлено обвинение в серии убийств
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В настоящее время членам преступной группировки инкриминируется совершение убийств не менее десяти человек в 1995—1999 годах», — сообщили в СК.

Преступную группировку возглавлял руководитель грузоперевозок на одном из московских вокзалов. Используя свои связи в криминальном мире, он взял под контроль значительную часть грузоперевозок на нескольких вокзалах в Москве. 

Членами ОПГ были по меньшей мере 10 человек, четверых из них на сегодняшний день нет в живых.

В 1999 году деятельность ОПГ была пресечена после ареста ей лидера. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье задержан член ОПГ, совершившей более 20 преступлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить