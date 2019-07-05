В Забайкалье членам ОПГ предъявлено обвинение в серии убийств

Следственный комитет в Забайкальском крае предъявил обвинение шестерым участникам ОПГ, которая действовала в Москве и Читинской области в 1990-е годы.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В настоящее время членам преступной группировки инкриминируется совершение убийств не менее десяти человек в 1995—1999 годах», — сообщили в СК.

Преступную группировку возглавлял руководитель грузоперевозок на одном из московских вокзалов. Используя свои связи в криминальном мире, он взял под контроль значительную часть грузоперевозок на нескольких вокзалах в Москве.

Членами ОПГ были по меньшей мере 10 человек, четверых из них на сегодняшний день нет в живых.

В 1999 году деятельность ОПГ была пресечена после ареста ей лидера.

Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье задержан член ОПГ, совершившей более 20 преступлений.