В Родительском комитете оценили идею запрета телефонов в школах

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Анна Лушникова
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запретить использование мобильных телефонов в школах.
В Родительском комитете оценили идею запрета телефонов в школах
  • © pixabay.com

«Это уже не первая подобная инициатива. Но раньше говорилось не о полном запрете использования мобильных телефонов в школах, а об ограничении средств мобильной связи. Логично, если дети не будут пользоваться телефонами на уроках. Но есть, допустим, младшие школьники, которые несколько раз в течение дня созваниваются с родителями, есть старшие школьники, которые могут воспринять эту инициативу в штыки», — сказала она.

Ограничение использования телефонов во время учебного процесса оправданно, считает глава комитета.

Однако в течение дня и в дороге ребёнок должен иметь возможность связаться с родителями.

«Наличие мобильного телефона помогает семье ориентироваться, где находится ребёнок. Инициатива, скорее всего, не будет поддержана большинством родителей», — заключила Волынец.

Ранее Матвиенко заявила, что ученикам необходимо запретить использовать телефоны в школах — это, по её словам, нужно, поскольку отсутствуют условия для их хранения.

В Роспотребнадзоре отметили, что в течение месяца подготовят соответствующие предложения.

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