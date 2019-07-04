Депздрав Москвы подтвердил гибель ребёнка из-за упавшего дерева

Малолетний ребёнок погиб в результате падения на него дерева на востоке Москвы, подтвердили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

«На место происшествия в течение пяти минут прибыли бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Медиками была констатирована биологическая смерть ребёнка на месте происшествия в результате травм, несовместимых с жизнью», — приводит сообщение ТАСС.

Как отмечается, в настоящее время матери ребёнка оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее источник сообщил о гибели несовершеннолетнего.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.

Накануне в городе из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребёнка, все они были госпитализированы.