Депздрав Москвы подтвердил гибель ребёнка из-за упавшего дерева
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- РИА Новости
«На место происшествия в течение пяти минут прибыли бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Медиками была констатирована биологическая смерть ребёнка на месте происшествия в результате травм, несовместимых с жизнью», — приводит сообщение ТАСС.
Как отмечается, в настоящее время матери ребёнка оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее источник сообщил о гибели несовершеннолетнего.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.
Накануне в городе из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребёнка, все они были госпитализированы.