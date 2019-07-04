Источник сообщил о гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве

Короткая ссылка
На востоке Москвы в результате падения дерева погиб ребёнок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
Источник сообщил о гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве
  • РИА Новости

«В Гольяновском проезде от порывов ветра дерево упало на ребёнка на детской площадке. Он скончался», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребёнка, все они были госпитализированы.

4 июля столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается практически везде на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить