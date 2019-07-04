Источник сообщил о гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве

На востоке Москвы в результате падения дерева погиб ребёнок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«В Гольяновском проезде от порывов ветра дерево упало на ребёнка на детской площадке. Он скончался», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребёнка, все они были госпитализированы.

4 июля столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается практически везде на территории России.