Голикова: горожане болеют в 1,5 раза больше сельских жителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что распространённость заболеваний в крупных городах в полтора раза выше, чем в сельской местности.

«С одной стороны, в городе выше доступность социальных услуг, образовательных и медицинских организаций, развитая инфраструктура, позволяющая вести здоровый образ жизни», — приводит Интерфакс слова Голиковой.

Она отметила, что, предоставляя больше возможностей, города могут создавать проблемы для здоровья граждан.

«Как следствие, распространённость заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности», — сказала вице-премьер.

Она отметила, что на распространённость заболеваний в городе влияет качество воздуха и воды, низкая физическая активность, высокая плотность населения, высокое скопление техники и машин, которое способствует получению различных травм.

Ранее Голикова сообщила, что за последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.