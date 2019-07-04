Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

Короткая ссылка
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

По её словам, в основном отток произошёл из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других.

Среди основных факторов внутренней миграции Голикова назвала отсутствие возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, посетить культурные мероприятия, получить профессиональное образование и устроиться на достойное место работы.

Вице-премьер отметила, что в настоящее время в стране почти две тысячи малых городов, в которых проживают более 23 млн человек.

Ранее Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население.

Глава комитета по социальным вопросам Совфеда Валерий Рязанский в беседе с ФАН прокомментировал её заявление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить