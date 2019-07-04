Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
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- РИА Новости
По её словам, в основном отток произошёл из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других.
Среди основных факторов внутренней миграции Голикова назвала отсутствие возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, посетить культурные мероприятия, получить профессиональное образование и устроиться на достойное место работы.
Вице-премьер отметила, что в настоящее время в стране почти две тысячи малых городов, в которых проживают более 23 млн человек.
Ранее Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население.
Глава комитета по социальным вопросам Совфеда Валерий Рязанский в беседе с ФАН прокомментировал её заявление.