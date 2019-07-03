СМИ: Совфед может предложить ввести в школах курс «Семьеведение»

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова рассказала об инициативе ввести в российских школах курс «Семьеведение». Об этом передаёт газета «Известия».

Как уточнила сенатор, в настоящее время в образовательных учреждениях страны существуют подобные дисциплины, однако все они имеют различные названия.

«Мы склоняемся к тому, чтобы обратиться и предложить Министерству просвещения России остановиться на едином названии, чтобы это был курс «Семьеведение» в школах, который должен быть разделён по возрастам учащихся», — пояснила Попова.

В свою очередь, издание приводит данные Росстата, свидетельствующие о значительном числе разводов среди молодых пар.

Так, в прошлом году в России было зарегистрировано 917 тыс. браков и 584 тыс. разводов.

По мнению Поповой, «приступать к воспитанию будущей семейной жизни нужно целенаправленно через систему образования».

Ранее СМИ передавали, что в рамках ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам российским школьникам могут разрешить использовать интернет для поиска необходимой информации.

Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с НСН прокомментировал сообщения.