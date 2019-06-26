СМИ: На ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников», — пояснила она.
По данным издания, перевод ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму в том числе позволит создавать индивидуальные варианты заданий и решить проблемы списывания.
Ранее зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал информацию о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.