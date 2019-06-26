СМИ: На ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

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В рамках ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам российским школьникам могут разрешить использовать интернет для поиска необходимой информации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников», — пояснила она. 

По данным издания, перевод ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму в том числе позволит создавать индивидуальные варианты заданий и решить проблемы списывания.

Ранее зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал информацию о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

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