СМИ: Ева Меркачёва обратилась в полицию после угроз племянника убитого Хачатуряна

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Журналистка, заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва вместе с коллегой подала заявление в полицию столицы после поступивших в её адрес угроз со стороны племянника убитого дочерьми Михаила Хачатуряна.

«В дежурную часть ГУ МВД России по городу Москве обратились двое журналистов с заявлениями, о том, что в их адрес поступили угрозы расправы, связанные с профессиональной деятельностью», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Предоставленная журналистами информация в настоящее время проверяется сотрудниками правоохранительных органов.

По словам источника агентства, одна из подавших заявление — Ева Меркачёва.

Как отмечается, ранее замглавы ОНК рассказала, что после эфира на одном из федеральных каналов ей угрожал Арсен Хачатурян, племянник Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми.

26 июня Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определённых действий трём сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.

Ранее девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору.

28 июля 2018 года в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Впоследствии три дочери погибшего признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания.

По версии следствия, мотивом совершения девушками преступления стала «острая личная неприязнь» к главе семейства из-за физических и психологических страданий, которые он причинял им.

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