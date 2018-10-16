Мать сестёр Хачатурян рассказала о жизни дочерей после выхода из СИЗО

Аурелия Дундук, мать сестёр Хачатурян, рассказала в беседе с RT о жизни дочерей после выхода из СИЗО.

В конце сентября Басманный суд Москвы отпустил сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, из СИЗО. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников.

Дундук отметила, что живёт с младшей из дочерей — Марией.

«Я живу с младшей, потому что она несовершеннолетняя. Были, конечно, проблемы, головные боли, бессонница. Но она начала проходить разные процедуры и сейчас чувствует себя лучше», — отметила Дундук.

По словам Дундук, ей разрешено общение Крестиной и Ангелиной Хачатурян, но в основном они разговаривают по телефону.

«Я с ними виделась — это был очень радостный момент, было много объятий. Но я не могу оставить младшую дочку, поэтому на ночь у старших не остаюсь... В первый день после освобождения у них была истерика. Но всё прошло, они девочки сильные, держат себя и меня настраивают», — рассказала она.

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Впоследствии три дочери погибшего, сёстры Хачатурян, признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания.

Подробнее — в материале RT.