Директору школы, где учились сёстры Хачатурян, вынесено представление

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Директору школы, где проходили обучение сёстры Хачатурян, вынесено представление. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Директору школы, где учились сёстры Хачатурян, вынесено представление
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мы направили запрос в прокуратуру. Надо сказать, что прокуратура выявила нарушения. Вынесено представление, начиная от директора школы и заканчивая районным МВД, а также префекту», — заявила детский омбудсмен в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

Ранее директор школы №1370 Сергей Корышев сообщил РИА Новости, что школа неоднократно обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки из-за того, что девушки часто пропускали занятия.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы отпустил сестёр из СИЗО. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Кроме того, они не могут общаться друг с другом и пользоваться интернетом и мобильной связью. Запрет действует до 28 декабря.

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Впоследствии три дочери погибшего признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания.

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