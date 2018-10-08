Директору школы, где учились сёстры Хачатурян, вынесено представление

Директору школы, где проходили обучение сёстры Хачатурян, вынесено представление. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Мы направили запрос в прокуратуру. Надо сказать, что прокуратура выявила нарушения. Вынесено представление, начиная от директора школы и заканчивая районным МВД, а также префекту», — заявила детский омбудсмен в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

Ранее директор школы №1370 Сергей Корышев сообщил РИА Новости, что школа неоднократно обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки из-за того, что девушки часто пропускали занятия.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы отпустил сестёр из СИЗО. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Кроме того, они не могут общаться друг с другом и пользоваться интернетом и мобильной связью. Запрет действует до 28 декабря.

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