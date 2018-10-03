Суд рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО сестёр Хачатурян 17 октября

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Мосгорсуд 17 октября рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.
Суд рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО сестёр Хачатурян 17 октября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Апелляционные жалобы назначены к рассмотрению», — заявила Царёва.

Отмечается, что родственники убитого просят вернуть сестёр под арест, а адвокаты пытаются сократить список наложенных на девушек запретов.

Ранее суд отпустил из СИЗО трёх сестёр Хачатурян.

28 июля 2018 года стало известно, что в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Впоследствии три его дочери признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания.

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