Суд рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО сестёр Хачатурян 17 октября

Мосгорсуд 17 октября рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.

«Апелляционные жалобы назначены к рассмотрению», — заявила Царёва.

Отмечается, что родственники убитого просят вернуть сестёр под арест, а адвокаты пытаются сократить список наложенных на девушек запретов.

Ранее суд отпустил из СИЗО трёх сестёр Хачатурян.

28 июля 2018 года стало известно, что в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Впоследствии три его дочери признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания.