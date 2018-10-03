Суд рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО сестёр Хачатурян 17 октября
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Апелляционные жалобы назначены к рассмотрению», — заявила Царёва.
Отмечается, что родственники убитого просят вернуть сестёр под арест, а адвокаты пытаются сократить список наложенных на девушек запретов.
Ранее суд отпустил из СИЗО трёх сестёр Хачатурян.
28 июля 2018 года стало известно, что в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.
Впоследствии три его дочери признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания.