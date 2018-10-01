Адвокаты рассказали о жизни сестёр Хачатурян после выхода из СИЗО

Адвокаты Алексей Паршин, Алексей Липцер и Ярослав Пакулин в беседе с телеканалом «360» рассказали о жизни трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, после выхода из СИЗО.

По словам Паршина и Липцера, старшая и средняя сёстры, Кристина и Ангелина, предпочитают находиться дома, не строят никаких планов и не используют разрешение суда на прогулки.

Пакулин, в свою очередь, заявил, что младшая сестра, Мария, уже выходила на прогулку в сопровождении матери. Адвокат добавил, что в настоящее время решается вопрос о переводе девушки в школу около дома матери.

Все трое юристов ждут результатов экспертиз, проведённых специалистами Института имени Сербского.

Ранее Паршин в беседе с НСН рассказал о перспективах расследования дела.