Адвокаты рассказали о жизни сестёр Хачатурян после выхода из СИЗО
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По словам Паршина и Липцера, старшая и средняя сёстры, Кристина и Ангелина, предпочитают находиться дома, не строят никаких планов и не используют разрешение суда на прогулки.
Пакулин, в свою очередь, заявил, что младшая сестра, Мария, уже выходила на прогулку в сопровождении матери. Адвокат добавил, что в настоящее время решается вопрос о переводе девушки в школу около дома матери.
Все трое юристов ждут результатов экспертиз, проведённых специалистами Института имени Сербского.
Ранее Паршин в беседе с НСН рассказал о перспективах расследования дела.