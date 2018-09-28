Адвокат рассказал о перспективах расследования дела сестёр Хачатурян

Адвокат одной из сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, рассказал в беседе с НСН о перспективах расследования дела.

«Очевидно, что подтверждается их версия о том, что в отношении сестёр совершались не просто противоправные действия, а преступления, причём тяжкие», — заявил Алексей Паршин.

По его словам, скорее всего, в ближайшее время появится дополнительная информация, связанная с квалификацией действий сестёр.

Кроме того, адвокат отметил, что дальнейшие перспективы расследования будут зависеть от результатов врачебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отпустил сестёр из СИЗО. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Кроме того, они не могут общаться друг с другом и пользоваться интернетом и мобильной связью. Запрет действует до 28 декабря.