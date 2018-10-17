Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО средней из сестёр Хачатурян, Ангелины.

«Решение суда признать законным, жалобу оставить без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью.

Заседание проходило в закрытом режиме.

27 сентября Басманный суд Москвы отпустил сестёр из СИЗО. Фигуранткам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Кроме того, они не могут общаться друг с другом и пользоваться интернетом и мобильной связью. Запрет действует до 28 декабря.