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Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО средней из сестёр Хачатурян

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Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО средней из сестёр Хачатурян, Ангелины.
Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО средней из сестёр Хачатурян
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Решение суда признать законным, жалобу оставить без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью.

Заседание проходило в закрытом режиме.

27 сентября Басманный суд Москвы отпустил сестёр из СИЗО. Фигуранткам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Кроме того, они не могут общаться друг с другом и пользоваться интернетом и мобильной связью. Запрет действует до 28 декабря.

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